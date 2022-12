Matteo Lecis Cocco-Ortu, consigliere comunale a Cagliari, attacca il sindaco Paolo Truzzu a seguito dell’annuncio della costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport. L’esponente del Partito Democratico ha segnalato, con un post sui social, l’incongruenza del primo cittadino. Con questa mossa avrebbe infatti sconfessato una precedente decisione approvata dalla sua maggioranza.

“La notizia non può che rendere felice chi ama la città, ma scopriamo che qualcuno ha scelto di realizzarlo a Sant’Elia nel parcheggio Cuore. Il consiglio comunale a guida centrodestra ha approvato appena un anno fa per Sant’Elia un piano urbanistico che non ha mai preso in considerazione la realizzazione di un palazzetto dello sport” spiega il consigliere.

E rincara: “Un piano urbanistico che ha avuto l’effetto di far lievitare i costi per realizzare il nuovo stadio da 70 a oltre 157 milioni di euro, dando avvio a un rimpallo di responsabilità politiche sulle difficoltà nella sua realizzazione. Oggi la Regione e il Ministero dello sport sconfessano le scelte del comune di Cagliari decidendo di realizzare il nuovo palazzetto proprio dove erano previsti i parcheggi dello stadio“.

Infine Cocco-Ortu fa notare: “Non si sa in quali stanze si prendono le decisioni che hanno una rilevanza tanto importante su Cagliari, ma si sa che il Consiglio comunale è una delle ultime aule in cui si fanno le scelte. Nonostante proprio l’urbanistica sia una delle sue competenze primarie“.

