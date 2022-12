Tutto pronto per il concertone di Capodanno a Cagliari, che vedrà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Blanco salire sul palco allestito in via Roma. Per l’evento sono attesi circa 20mila spettatori che non vedono l’ora di partecipare al brindisi di mezzanotte.

I cancelli apriranno alle 18. Ma all’ingresso c’è già qualche fan appostato dall’alba di oggi per prendere i posti migliori sotto il palco e godersi lo spettacolo in pole position.

A presentare l’evento Ruido, voce dei Sa Razza, insiema a Matt e Sgribaz+Praci.

Per il post concerto c’è anche un altro atteso ospite, vincitore della prima edizione di Generazione LOL, targato Amazon Prime: è Dany Cabras, giovane content creator che ha fatto sbellicare dalla risate gli spettatori del programma, dopo tanta gavetta sui social. Insieme a lui Mr Pallotta. Chiuderà il tutto Simon.

