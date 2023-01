Una fiumana di persone, almeno 30 mila: la presenza di Blanco a Cagliari per capodanno è andata oltre ogni aspettativa. Fan in delirio, curiosi interessati a passare una bella serata animata sin dal pomeriggio da Ruido, JFK, e poi da Dany Cabras e tanti altri col nuovo anno.

Ma per 90 minuti c’è stato solo Blanco: a petto nudo, con la bandiera sarda avvolta indosso come al Red Valley, in mezzo si fotografi, con una bici sul palco.Ha messo in fila tutti i suoi successi, compresi “Brividi” e “Mi fai impazzire”.

Ha agitato il pubblico, che a capodanno vuole solo ballare. Il Largo Carlo Felice ha risposto presente ad ogni brano. Quindi il countdown e il nuovo anno, vissuto con felicità.

