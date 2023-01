Il primo nato a Cagliari del 2023 è all’ospedale Brotzu. Ed è un fiocco azzurro: il lieto evento è arrivato alle 2.04. Mattia, questo il nome del neonato, pesa quasi tre chili.

Alessio, invece, è il primo bambino nato al Santissima Trinità di Cagliari. Tutto bene per mamma Monica: il fiocco azzurro è arrivato alle 2.53.

Gli ultimi due nati del 2022 all’ospedale di Is Mirrionis, invece, sono un maschietto, Noah Christian, alle 19.30, da mamma Debora e l’ultima, fiocco rosa, una femminuccia, Cecilia, nata alle 22.32 da mamma Antonella.

“Il nostro obiettivo è la soddisfazione delle donne che scelgono il nostro centro per curarsi e per far nascere i loro figli. È un reparto che gestisce continuamente le emergenze ostetriche e ginecologiche che richiedono prontezza di intervento, competenza da parte dell’equipe, risorse tecnologiche adeguate e un efficiente coordinamento tra i vari servizi” ha affermato Eleonora Coccollone, direttrice della struttura.

