Dopo la fitta nebbia della notte, a Cagliari un bel sole e il clima primaverile ha spinto tantissime persone a raggiungere il Poetto per godersi una passeggiata al mare.

Qualcuno ne ha approfittato anche per fare il primo bagno del 2023.

L’anno appena terminato è stato tra i più caldi di sempre e anche a dicembre, con una temperatura massima costante sui 20 gradi. Il Poetto ha visto tantissime persone continuare a prendere la tintarella e fare un tuffo in acqua, non così fredda come capita generalmente d’inverno.

