Ennesimo caso di violenza in famiglia in Sardegna. E’ quello di un uomo che da tempo quando era in preda all’alcol picchiava la moglie davanti ai figli minorenni di lei. Era arrivato anche a minacciare di morte con un coltello la donna e a maltrattare e vessare i suoi bambini.

Fino a quando un vicino – allarmato dalle urla provenienti dal loro appartamento – ha finalmente chiamato la Polizia.

Così un 47enne residente in provincia di Oristano 113 è stato arrestato ed ora è rinchiuso nel carcere di Massama.

Nonostante il pronto intervento degli agenti che hanno denunciato l’aguzzino, la donna – pur presentando visibili segni dei maltrattamenti – ha però negato di essere vittima degli abusi del compagno. Il suo atteggiamento remissivo, probabilmente dettato dalla paura di ritorsioni, non ha però fermato gli agenti. Il 47enne è risultato peraltro anche responsabile di ulteriori aggressioni ed alla fine è scattato l’arresto.

