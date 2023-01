Il Capodanno 2023 a Tortolì è stato un ultimo dell’anno da segnare nel calendario con la grande musica dei Tazenda.

Il benvenuto al Nuovo Anno in pieno centro ha regalato spettacolo e pure emozioni con oltre 4 mila persone che sono arrivate un po’ da tutta la Sardegna e oltremare per trascorrere in allegria la notte di San Silvestro.

Tutti a cantare e ballare con la band amatissima nell’Isola che si è esibita in uno show unico con i loro brani più amati, il duo Skar e Manfree, dj Suella hanno invece fatto scatenare il pubblico di tutte le età.

L’impeccabile professionalità dell’artista Giuliano Marongiu, che ha presentato l’evento, ha permesso anche ai tortoliesi e i sardi nel mondo di godere dello spettacolo, un po’ come fossero a casa.

“Ringrazio tutti coloro che hanno supportato il nostro evento e permesso che si svolgesse nel migliore dei modi e in sicurezza. Ringrazio la Regione Sardegna per il grande sostegno e il Comune per il patrocinio. Tortolì ha dimostrato diventare davvero una meta per il Capodanno e che può puntare anche al turismo invernale”, ha detto Michele Fanni, presidente dell’associazione Amo il mio paese che ha organizzato l’evento.

Cala il sipario su questa edizione, ma l’organizzazione è già all’opera per il prossimo Capodanno. Con grandi nomi e tante sorprese.

