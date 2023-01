In Sardegna si registrano oggi 576 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 496 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 378 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-2). 6415 sono i casi di isolamento domiciliare (+324).

Non si registrano decessi.

Si precisa che i dati riportati oggi ricomprendono anche alcuni contagi non indicati nei giorni scorsi, perché non trasmessi dalle rispettive ASL. Per tale ragione, il numero di contagi che indichiamo oggi è superiore al numero dei tamponi processati.

