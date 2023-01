Per la giornata dell’Epifania di venerdì 6 gennaio 2023, doppio appuntamento alle 10,30 e alle 16 al Castello di San Michele per un massimo di 30 bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Attraverso attività ludico didattiche potranno conoscere la storia dell’antico maniero e ammirare lo splendido panorama di Cagliari.

Organizzata da Orientare srl per il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, l’attività (circa un’ora) sarà preceduta da una visita guidata che avrà come protagonisti proprio le bambine e i bambini per scoprire, attraverso una caccia al dettaglio, curiosità e segreti del Castello. Di seguito un divertente gioco ricco di indizi nascosti, indovinelli e imprevisti li condurrà all’ambito e goloso premio della Befana.

Per informazioni e prenotazioni inviare una email all’indirizzo di posta elettronica castellosanmichele@orientare.it . In alternativa telefonare al numero 070.15240479, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18. Facebook | Instagram: castellosanmichelecagliari .

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it