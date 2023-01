La Befana acrobatica incanterà Villamassargia e avrà il volto e la grazia della ballerina Susanna Defraia. E atterrerà in silenzio dentro una sfera magica come in un sogno per stregare tutti e chiudere, con la magistrale esibizione della nota artista di fama internazionale, le festività natalizie organizzate dall’amministrazione comunale.

L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio, alle ore 10,30, in piazza Pilar.

L’evento partirà con una coreografia di danza con befane e spazzacamino, e andrà avanti coi giochi dedicati ai bimbi, musica e dj set. Un fotografo garantirà scatti in omaggio per tutti. Ma il momento clou sarà quello dell’arrivo a sorpresa della “Fata dell’Epifania”. La Defraia, artista di fama internazionale, miss Pole Dance ACT Australia nel 2015, che vanta esperienze professionali di altissimo livello come quelle del Cirque du Soleil a Montreal e del Millennium Dome Show di Londra, ammalierà tutti con la sua arte e volerà in una bolla trasparente, come quelle del grande albero di Natale che hanno custodito i pensieri e i desideri dei bimbi del paese, accompagnata da musiche suggestive.

“Anche per l’Epifania abbiamo voluto puntare su una rilettura degli elementi legati alla tradizione”, dichiara Sara Cambula, assessora alla Cultura di Villamassargia, “creando un’occasione di incontro per tutta la comunità, regalando un momento di meraviglia e stupore a tutti, bambini e adulti”.

“Abbiamo voluto rappresentare una befana non convenzionale all’interno della sua bolla magica”, dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, le regine del wedding sardo e organizzatrici della manifestazione, “come se fosse nata dai sogni e desideri espressi in quelle piccole sfere trasparenti appese dagli stessi bimbi sull’albero in piazza Pilar e arrivata lì proprio per loro e per regalare ancora sorpresa e entusiasmo”.

Quest’anno Villamassargia ha deciso di puntare sul Natale ecologico simboleggiato dal presepio che risponde ai criteri di sostenibilità ambientale realizzato coi materiali del territorio. Un’opera creata, dopo uno studio attento e preciso delle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, in un’ottica di risparmio energetico, interamente con tronchi d’albero, paglia, muschio e sassi, raccolti nelle campagne circonstanti.

Il tutto magistralmente disegnato dal re della cura dei prati in Sardegna Samuele Dessì. Costruito, secondo il desiderio e il progetto culturale della sindaca Debora Porrà e dell’amministrazione comunale, da professionalità artigianali di alto livello all’insegna dei sentimenti più autentici e lussuosi: l’amore verso il prossimo, la cura per l’ambiente e il nuovo patto tra uomo e natura, siglato per vincere la sfida della lotta all’emergenza climatica.

