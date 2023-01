Non si placa la polemica che vede protagonisti il fondatore di Libero Vittorio Feltri e l’autrice sarda Michela Murgia, che il giornalista avrebbe insultato gratuitamente sul suo profilo Twitter per ben due volte, definendola “brutta come una strega” e “brutta come l’orco”.

Ieri la scrittrice di Cabras ha risposto con un meme ironico dalla sua pagina Instagram. Oggi interviene in sua difesa anche l’autrice e matematica Chiara Valerio in un articolo pubblicato su La Repubblica dove definisce “squadrismo” l’azione di Feltri.

Immediata la risposta di quest’ultimo, che rincara la dose: “Chiara Valerio è una donna molto intelligente e preparata, come si evince dal suo curriculum, ma, come quasi tutti gli esseri umani, ogni tanto sbanda. Si fa prendere da una sorta di isteria che la induce a scrivere, in modo un po’ confuso, qualche fregnaccia. Ieri, tanto per menzionarne una, su Repubblica, storico quotidiano maneggevole, ha firmato un articolo addirittura dedicato a me. Che onore!”.

“Valerio, a giudicare dalla sua immagine riportata da Internet, è abbastanza carina, diciamo passabile. Da lei mi sarei aspettato un rimprovero più consono: per esempio, che non è gentile nei confronti di una donna definirla un orco. Avrebbe potuto sottolineare che ho peccato, che sono stato maleducato“, dice Feltri.

“In pratica – prosegue Feltri – mi sono limitato ad esprimere un concetto evidente a chiunque non soffra di disturbi alla vista, infatti non sono io ad affermare che Murgia – poveretta – è bruttarella, trattasi della realtà. Una realtà verificabile guardando la foto che la ritrae”.



Sull’accusa di fascismo risponde: “Constato, ancora una volta, che la gente di sinistra, non disponendo di argomenti per contrastare i presunti avversari, li accusa di fascismo pur essendo impreparata su Mussolini e i suoi seguaci, i quali erano una moltitudine di cui ero estraneo, quantomeno poiché ancora in fasce”.

“Cara Valerio, il tuo direttore Maurizio Molinari è stato un mio apprezzato giornalista all’Indipendente, chiedi a lui se sono uno squadrista e ti chiarirà le idee”, conclude Feltri.