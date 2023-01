Sono stati complessivamente 183 gli interventi di soccorso gestiti dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e di Sassari nella notte di San Silvestro. Tra le ore 20 del 31 dicembre 2022 e le ore 7 del 1° gennaio 2023 gli interventi catalogati con i codici di maggiore gravità (colore rosso) sono stati 60 in tutta l’isola (11 per la Centrale 118 di Cagliari e 49 per la Centrale 118 di Sassari), mentre quelli gialli sono stati 98 (59 registrati a Cagliari e 39 a Sassari), 24 invece i verdi (7 a C.O.Cagliari e 17 a C.O.Sassari).

Per la maggior parte dei casi si è trattato di interventi su soggetti che avevano fatto abuso di alcol.

Tutto ha funzionato bene nell’organizzazione sanitaria coordinata nelle città sedi di concerti e manifestazioni. Solamente nella città di Cagliari ha permesso di gestire in loco un’ottantina di eventi mentre solo 6 pazienti sono stati inviati al Pronto Soccorso.

