Attorno alle 4,30 si è introdotto presso il punto di ristoro 24 ore “Priscilla” di Via della Pineta 35 a Cagliari. Lì, utilizzando un grosso pezzo di cemento, ha danneggiato, nel tentativo di aprirla, la cassetta di sicurezza di uno dei distributori automatici di bevande e alimenti per impossessarsi del denaro contenuto. Ma il trambusto ha attirato l’attenzione dei passanti. A seguito della segnalazione di un cittadino alla centrale operativa di Via Nuoro, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo e a rinvenire altresì l’oggetto contundente da lui utilizzato che presentava ancora delle tracce ematiche, lasciate dal ladro a seguito delle ferite procuratesi nella circostanza.

Così l’autore del maldestro tentativo di furto, un 55enne cagliaritano, disoccupato noto per pregresse vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza per tentato furto aggravato. Il danno all’impianto è pari a 2500€ circa ed è coperto da assicurazione.

L’arrestato al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto verrà tradotto stamattina presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione del giudizio con rito direttissimo, così come disposto dalla Procura della Repubblica.

