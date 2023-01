Quanto è cambiato il clima a Cagliari? Oggi sembra normare trascorrere le domeniche al Poetto tra un’uscita in bicicletta e un tuffo in mare. Ma il clima a Cagliari non è stato sempre così. Oggi il clima che ha caratterizzato queste ultime vacanze continua ad essere mite. L’alta pressione sub tropicale mantiene assolutamente stabile il meteo, seppure con temperature in lieve calo rispetto alle scorse giornate.

Solo da domenica il tempo potrebbe peggiorare ma domani sarà una giornata soleggiata e caratterizzata da cieli poco nuvolosi o velati di nebbia con temperature tra 14°C e 19°C.

Bisogna tornare a 30 anni fa, esattamente al gennaio 1993, per l’ultima ondata di maltempo registrata a Cagliari: temperatura 4 gradi.

“Proprio in questi istanti cominciava Cagliari-Torino, partita entrata di diritto nella storia del calcio italiano e non per lo spettacolo offerto sul campo – ricordava ieri su FB il meteorologo Matteo Tidili, postando la foto del Sant’Elia coperto di neve. ”La temperatura era risalita di qualche grado, ma ancora molto fredda, e oscillava attorno ai 4°C permettendo alla neve seppur in fusione di reggere discretamente. Non potendo togliere tutta la coltre nevosa, fu deciso di giocare comunque semplicemente asportando la neve dalle linee di demarcazione del campo ed utilizzando un pallone rosso. Pallone che ovviamente a Cagliari non era disponibile pertanto si optò per colorare di rosso quelli presenti. La partita fu noiosa e conclusa con uno 0 a 0 che nell’era dei due punti a vittoria accontentava parecchio entrambe ma vissuta in un clima davvero spettacolare e unico. Al 3 gennaio 1993 risale l’ultima nevicata con accumulo al suolo sulla città. Successivamente i fiocchi hanno fatto la loro comparsa in città solo sporadicamente e per brevi istanti, specialmente nello scorso decennio. Cagliari attende un evento che di questi tempi appare sempre più una chimera”.

