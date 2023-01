Una foto da cartolina. Sullo sfondo alti edifici che riflettono le sfumature mozzafiato di cielo e mare che farebbe invidia a chiunque.

Sembrerebbe uno scatto immortalato in California o Dubai, e invece si tratta della spiaggia di Pittulongu, a Olbia. Il post è di Salmo, rapper olbiese, in primo piano nella foto che lo ritrae di spalle mentre passeggia sul litorale di casa.

Dalle story pubblicate oggi si intuisce che l’artista sardo è tornato in Sardegna con alcuni colleghi della Machete, sua casa di produzione, forse per lavoro, forse per festeggiare un importante traguardo. Soltanto qualche giorno, infatti, Salmo fa ha ricevuto il primo premio come miglior artista dal vivo dell’anno per gli Esse Awards 2022.

Reduce dal Flop Tour, andato sold out in tutta Italia, il rapper olbiese è stato l’ospite d’onore della seconda serata del Red Valley Festival del 13 agosto scorso, a Olbia, dove si sono presentate oltre 26mila persone.

Un modo come un altro per accoglierlo a braccia aperte, dopo tante polemiche e il processo per il concerto non autorizzato durante la pandemia da Covid, di nuovo a casa.

