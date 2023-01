Il suo corpo è stato trovato senza vita su un letto, in avanzato stato di decomposizione, in un piccolo appartamento al centro di Macomer. La vittima è Arnaldo Garau, 71enne originario di Sassari.

Si è pensato subito a una morte naturale, in quanto non erano presenti segni di colluttazione o ferite di alcun genere.

L’allarme è stato dato questa mattina, quando una parrucchiera, che lavora nelle vicinanze della casa, ha sentito il forte odore e ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Macomer per capire le cause del decesso.

