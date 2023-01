Poco prima della chiusura dell’ esercizio pubblico “Arca Tre Srl”, in viale Monastir, si è impossessato di alcuni elementi d’arredo per la casa per un valore di oltre 500 euro. Poi ha tentato la fuga attraverso la porta antipanico, ma è stato subito bloccato dal personale addetto alla sicurezza che lo aveva osservato ed aveva prontamente chiamato i Carabinieri.

Così ieri i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un quarantenne di Assemini, disoccupato, noto alle forze dell’ordine.

La refurtiva che ammontava ad un valore di 520 euro è stata interamente recuperata e restituita ai gestori del punto vendita. Tutta l’area è videosorvegliata e pertanto la ricostruzione degli eventi è stata svolta in maniera particolarmente efficace.

