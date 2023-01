Il servizio di Nettezza Urbana di Cagliari ogni tanto si dimentica di alcune strade, considerate evidentemente di serie B. Succede ad esempio con via Giudicessa Benedetta, la strada che sta esattamente dietro il prestigioso T-Hotel. Un pezzo ddella città in cui cui ormai da diverso tempo regna il degrado a causa dell’abbandono di rifiuti e della sporcizia.

I residenti da tempo lamentano questa incomprensibile incuria, visto che le vie limitrofe vengono regolarmente pulite.

Queste foto testimoniano la situazione due giorni fa: cassonetti dell’umido rovesciati, sacchetti buttati per terra, piatti di carta sparsi per la strada. Dato che si tratta di una strada pubblica come le altre, forse sarebbe il caso di controllare maggiormente gli incivili e avere un servizio di nettezza urbana più efficiente.

