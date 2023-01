Si chiudono le indagini preliminari sull’occupazione della Società Umanitaria nei locali della Mem a Cagliari. L’avviso è stato notificato dal pm Andrea Vacca al sindaco Paolo Truzzu e al consigliere Antonello Angioni, entrambi accusati di concorso in tentata concussione.

La Procura di Cagliari aveva aperto un fascicolo un anno fa. L’ipotesi era quella di indebite pressioni sull’ex assessora Paola Piroddi e sulla dirigente comunale Antonella Delle Donne per far sì che la Società Umanitaria potesse continuare ad occupare senza titolo e con uso illegittimo – a detta del pm Vacca – gli spazi della Mem.

La stessa Cineteca Sarda, poi, li avrebbe concessi in uso a terzi in cambio di un corrispettivo stabilito da un regolamento.

