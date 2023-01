Un esemplare di verdesca (Prionace glauca) spiaggiato ma vivo è stato rinvenuto questa mattina a San Giovanni di Sinis, nell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre.

A dare l’allarme è stato un cittadino di Cabras che si trovava sulla spiaggia e ha notato lo squalo azzurro che si dimenava sul bagnasciuga.

Gli agenti della Stazione Forestale di Oristano, intervenuti in coordinamento con i ricercatori del Cnr e gli operatori dell’Amp del Sinis, hanno agevolato il ritorno in mare dell’esemplare con estrema cautela e atteso per oltre mezz’ora per evitare che venisse nuovamente portato a riva dalla risacca.

