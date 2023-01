Nonostante la pioggia, sono state centinaia le persone che hanno affollato il Parco della Musica di Cagliari in occasione della prima edizione del Family Fest. L’evento nei mesi passati aveva toccato i Comuni di Arborea e Iglesias.

Ospite d’eccezione la Befana e il suo Covo: hanno raccontato aneddoti, fatto foto e donato caramelle e dolcetti alle bambine e i bambini presenti.

Il Family Fest è un evento a ingresso gratuito, organizzato dal team Invitas. La manifestazione che ha come obiettivo portare giochi all’aria aperta per le famiglie. Presenti anche diverse Mascotte come Minnie, Topolino, Bing, Masha, Orso, Olaf.

La manifestazione è stata inaugurata dal Presidente del Consiglio di Cagliari, Edoardo Tocco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it