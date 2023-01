L’arrivo di Rkomi a Cagliari ha attirato tantissimi fan da tutta la Sardegna. L’Opera Music Forum era piena di fan, pronti a godersi il concerto del giudice di X Factor. Ma di concerto, secondo le diverse testimonianze, c’è stato troppo poco. E così alcuni hanno fatto richiesta di rimborso.

“All’Opera Music Forum vengono organizzate delle serate che vengono promosse come concerti” spiega Sara. “Quello di Rkomi è stato tutto meno che un concerto. Ma una apparizione di 20 minuti anticipata da tre ore di dj set. La gente era spazientita. Ho chiesto il rimborso e mandato un messaggio agli organizzatori”.

Non meno duro Roberto. “Io ho pagato 25 euro per un concerto. Questa invece era una semplice esibizione. Per non parlare dei vari problemi che ci sono stati nel mentre: giochi di luce fastidiosi, l’audio era pessimo”.

“Moltissime persone erano innervosite da quanto stava succedendo” aggiunge Rachele. “Rkomi ha fatto il suo, ma dopo pochi minuti era finito tutto. Assieme ai miei amici mi sono sentita ingannata. Non ho pagato per questo”.

“Rkomi è forte” dice Davide, “ma non mi sono goduto niente. Siamo rimasti ore e ore ad aspettare per poche canzoni”.

Luca si dice avvelenato: “Questa mattina ho fatto richiesta di rimborso. Per 25 euro mi aspettavo un vero concerto. Con i miei amici abbiamo dovuto attendere fino alle 2 di notte per vederlo. Mezz’ora dopo c’era già l’ennesimo dj set”.

Cercheremo di capire se le richieste di rimborso proseguiranno. Intanto siamo a disposizione degli organizzatori per dare la propria versione dei fatti.

