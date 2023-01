Il concerto di Rkomi a Cagliari è stato un evento molto sentito e ha accolto tantissime persone. Diverse però le proteste e le richieste di rimborso per la durata ridotta del live dell’artista milanese arrivate al nostro giornale e riportate QUI.

A questo proposito, gli organizzatori degli eventi all’Opera Music Forum hanno voluto spiegare come sono andate le cose. “L’evento è stato pubblicizzato come un dj set. Sui social (e non solo) abbiamo specificato come sarebbe stata strutturata la serata, coi dj set di apertura e chiusura, e il live di Rkomi come momento di spicco. Da parte nostra c’è stata la massima chiarezza, come si può notare bene sui nostri social”.

E sui 25 euro del biglietto, il chiarimento. “Il prezzo è commisurato al tipo di serata che abbiamo proposto è pubblicizzato. Se avessimo avuto un concerto, sarebbe stato più alto”.

Quindi il rammarico per le proteste. “Ci stiamo dando da fare da anni per portare a Cagliari i nomi più caldi della musica italiana. Dispiace se accadono queste proteste. Specie se facciamo tutto il necessario per essere i più chiari possibili sulle nostre serate”.

