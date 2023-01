Tira nuovamente aria di bufera sui cieli della Sardegna. Dopo l’annuncio di Volotea di voler gestire la tratta Olbia-Fiumicino senza compensazioni AeroItalia procederà per le vie legali.

“Aeroitalia informa di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l’evoluzione del bando relativo alla continuità territoriale della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma”, recita una nota della compagnia.

“Aeroitalia chiederà al Tribunale Amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta Olbia-Roma nell’attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea sul comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea”, scrive l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, che annuncia anche l’intenzione di AeroItalia di garantire a sua volta la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso: “Tale manifestata volontà – precisa il comunicato – non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all’aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta”.

Nei giorni scorsi la Uiltrasporti Sardegna aveva evidenziato come la decisione di Volotea di operare la rotta Olbia Fiumicino senza compensazione pubblica, pur essendo una delle possibilità previste dal bando, fosse uno dei tanti aspetti che mettono in luce le debolezze di un “modello di continuità territoriale non più adeguato a soddisfare le esigenze dei sardi né tantomeno aderente alla realtà del trasporto aereo nazionale”.

“Senza la definizione di un nuovo modello che stabilisca regole certe e chiare, potremmo ritrovarci ancora nella situazione in cui i vettori operano nel periodo di alta stagione, dove la redditività è massima, per poi declinare l’invito non appena i numeri dei passeggeri calano – scrivevano il segretario generale William Zonca ed Elisabetta Manca, della segreteria regionale – . Ora più che mai è importante capire i motivi che hanno indotto i vettori a disertare il bando su Alghero e verificare l’affidabilità dei vettori che si assumono l’onere di garantire i voli in continuità territoriale, in attesa di iniziare a lavorare di concerto con la regione Sardegna e tutti gli attori del trasporto aereo per la prossima continuità territoriale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it