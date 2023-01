“Mi dispiace, era un ragazzo che sprigionava la sua gioventù. Era simpatico, di compagnia, divertente. Se ne va un pezzo di noi”. Così l’ex campione rossobli Gigi Riva ha voluto ricordare Gianluca Vialli, scomparso due giorni fa a 58 anni.

I due giocatori si conobbero a Coverciano, quando nei primi anni in Nazionale dell’attaccante di casa Samp, Riva divenne team manager della squadra.

“Sicuramente fra questi ricordi ci sono gli Europei in Germania e i mondiali del 1990 in Italia” dice ancora Riva: “Lui giocò un ruolo fondamentale in entrambe le manifestazioni”.

