Vittoria fondamentale per la Primavera rossoblù, che batte 1-0 l’Atalanta ad Asseminello. Decide il gol di Griger al 70′, con lo slovacco che aveva calciato alto un rigore nel primo tempo.

Soddisfatto e voglioso di guardare avanti con i suoi ragazzi, il tecnico sportivo Michele Filippi commenta così la vittoria: “Ci sono ragazzi molto validi, la partita di oggi dimostra che c’è un gruppo fatto di elementi che vogliono mettersi in luce e rendersi utili ogni giorno”.

“La sosta così lunga – aggiunge il tecnico rossoblù – ti dà possibilità di lavorare e curare i dettagli, però chiaramente ti mette di fronte a delle incognite su come ripartirai. I risultati del weekend lo testimoniano, ma i ragazzi negli ultimi giorni hanno lavorato benissimo e mi aspettavo un’ottima dimostrazione dei nostri valori e del nostro impegno”.

“Abbiamo creato diversi presupposti per fare gol, nel primo tempo potevamo aprire la partita una volta in vantaggio ma non ci siamo riusciti, la vittoria è però meritata per quanto il Cagliari ha proposto. Dal punto di vista dello sviluppo del gioco dovevamo avere meno fretta e nella ripresa siamo stati più lucidi”, continua Filippi.

Poi sul cambio di Liverani con mister Ranieri dice: “Dispiace per come è finita e che le cose non abbiano funzionato, ora è arrivato un grande maestro come Claudio Ranieri che è una figura di alto profilo, dalla caratura internazionale. Credo sia un privilegio per chi lavora con lui e per me, noi che possiamo giocare davanti ai suoi occhi e magari in futuro apprendere qualcosa da lui. Personalmente sono cresciuto nel vivido ricordo del suo Cagliari che ammiravo allo stadio, quindi fa piacere averlo qui con noi”.

