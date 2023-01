È un Nanni Campus profondamente arrabbiato quello che risponde alle accuse di Capodanno flop a Sassari. Il sindaco si è scagliato contro i critici parlando di boicottaggio e usando parole forti per definirli.

“Volevamo portare i balli nelle piazze e c’è stato un boicottaggio. In questi giorni sono stato fatto oggetto di attacchi personali. Non saranno 100 imbecilli ad infangare il nome di una città. Il raglio d’asino infatti non finisce in cielo” ha commentato duramente Campus.

A stretto giro è arrivata la risposta di Mariano Brianda, consigliere di opposizione. “Le parole del sindaco sono un’offesa alla città. È un uomo solo al comando, che non tiene in nessuna considerazione i cittadini di Sassari”.

