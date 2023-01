La Dinamo Women continua il trend positivo. Le ragazze di Antonello Restivo non si sono distratte dopo il successo in Eurocup e hanno giocato un’altra grande partita. Al PalaSerradimigni le biancoblù hanno superato nettamente San Giovanni Valdarno per 89-75.

Con questo successo, le sassaresi confermano il quarto posto in classifica. Decisivo l’inizio di gara dove hanno preso il largo e a quel punto per le ospiti è stato difficile recuperare.

Straordinaria la Holmes: un’altra tripla doppia per lei con 16 punti 10 rimbalzi e 10 assist. Gustavsson e Carangelo hanno chiuso il match ad inizio 4° periodo, con le Women che hanno dimostrato ancora una volta la loro forza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it