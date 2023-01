Nella notte di sabato 7 gennaio, in quel di Las Vegas, si è tenuta la serata di premiazione degli Oscar del porno. Tra i premiati, ancora una volta Rocco Siffredi si è confermato come l’attrazione principale. Per lui ben tre statuette vinte.

E tra quelle tre statuette è inclusa anche Martina Smeraldi, pornoattrice cagliaritana. La ragazza è stata protagonista infatti di “Rocco’s Double Trouble”, premiato per la miglior scena di sesso di gruppo internazionale.

