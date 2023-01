Il flop del Capodanno 2023 a Sassari finisce anche su Wikipedia. Precisamente, nella pagina biografica del sindaco Nanni Campus, dove nella serata di ieri è apparsa una nota sull’evento di fine anno nel capoluogo del nord Sardegna.

“In occasione del Capodanno 2023 organizza una serie di eventi musicali in quattro piazze diverse della città di Sassari che avranno un grandissimo successo, nonostante le polemiche messe in piedi da cento imbecilli”, si legge nel commento ironico inserito nell’Enciclopedia online.

Oggi non è più presente, ma il web non perdona e lo screenshot della pagina ha già fatto il giro delle chat e dei social.

Soltanto qualche giorno fa, il primo cittadino sassarese aveva risposto piccato alle critiche: “Volevamo portare i balli nelle piazze e c’è stato un boicottaggio. In questi giorni sono stato fatto oggetto di attacchi personali. Non saranno 100 imbecilli ad infangare il nome di una città. Il raglio d’asino infatti non finisce in cielo” aveva commentato duramente Campus.

