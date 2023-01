Aveva chiesto via WhatsApp del denaro alla madre minacciandola di morte, poi si era presentato alla porta di casa insistendo di persona. Quando la donna, 50enne, si è rifiutata di dargli i soldi, ha iniziato a picchiarla prendendola a pugni.

Il giovane di 22 anni di Gonnesa è stato arrestato questa mattina in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e danneggiamento, un ventiduenne del luogo, disoccupato e incensurato.

A dare l’allarme i vicini di casa che hanno sentito le urla e chiamato i carabinieri. Ma anche all’arrivo dei militari, il 22enne ha continuato a devastare la casa e a insultare la madre.

Il ragazzo si trova ora in carcere a uta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

