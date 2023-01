Terribile tragedia questa mattina a San Teodoro, dove un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto in un pozzo nelle campagne in località Lutturai. Probabilmente il giovane è annegato dopo essersi sporto all’interno della cavità, profonda circa cinque metri e con tre metri d’acqua, per cercare di salvare il suo cane. Il giovane deve essere caduto all’interno del pozzo (dove è stato ritrovato anche il cane) non riuscendo più a riemergere.

A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata per il mancato rientro a casa del figlio sparito nel nulla da ieri sera. La donna ha poi condotto i carabinieri della Compagnia di Siniscola nella campagna dove il figlio si recava abitualmente insieme al suo cane.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro sono ancora al lavoro per recuperare il cadavere, in attesa dell’arrivo del magistrato di turno della Procura di Nuoro. In arrivo anche il medico legale per un primo esame sul corpo della vittima.

