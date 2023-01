La palazzina pericolante in via Dettori, in pieno centro a Cagliari, sarà imbragata con una procedura speciale che si utilizza nei casi di terremoto. È considerato l’unico sistema per consentire alle squadre di lavorare e scavare in sicurezza intorno allo stabile.

“È l’unico modo – spiega all’Ansa l’assessora comunale Fioremma Landucci con delega alla Protezione civile – per risalire all’origine del problema e per trovare soluzioni per un ritorno alla normalità per residenti e commercianti. La palazzina che sarà ‘imbragata’ è pericolante. Vogliamo uscire al più presto da questa situazione”.

Nella giornata di ieri l’assessora Landucci ha effettuato un sopralluogo in via Dettori per acquisire informazioni sugli interventi in corso delle squadre dei Vigili del fuoco e dei tecnici di Abbanoa. Sul posto anche il sindaco Paolo Truzzu.

Nel frattempo è stata emanata un’ordinanza per la viabilità intorno al tratto di strada già chiuso al traffico: i fornitori delle attività della zona non potranno trasportare merci che superino un certo peso.

Circa 15 residenti sono stati costretti ad allontanarsi dalle loro case e son stati ospitati in un hotel cittadino.

