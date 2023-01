Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari dopo le 7,30 di questa mattina, in via Mercalli a Cagliari, per il salvataggio di un cane finito nelle acque del canale di Terramaini.

Le richieste di soccorso sono pervenute alla sala operativa dei Vigili del fuoco da alcuni passanti che hanno visto l’animale all’interno del canale.

Sul posto si sono tempestivamente recati, il nucleo Sommozzatori del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e una squadra ordinaria della sede centrale del Comando, che dopo averlo recuperato hanno riscontrato che aveva delle ferite ed è quindi stato affidato ad un medico veterinario per le cure.

Avviata la procedura per individuare il microchip e risalire ad un eventuale propietario dell’animale.

