Il suo video lungo viale Poetto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo: lei che impenna sulla sua moto di fronte a una lunga coda di auto.

Ma le acrobazie della professionista Sara Aydin, con oltre 400mila follower su Instagram, non sono andate giù a molti. Anche perché la giovane in sella alla sua moto ha postato nuovi video in cui è intenta ad attraversare spiagge e boschi di importante valore paesaggistico.

Per il questo il Gruppo di intervento giuridico ha segnalato la motociclista svedese alla Forestale e alla Guardia costiera chiedendo un intervento immediato. “Sono cafonate – commenta il Grig –, causano pericoli sulle strade, provocano danni all’ambiente e sono pure vietate. Chissà se in Svezia l’avrebbero permesso”.

