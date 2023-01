Non durerà molto la perturbazione atlantica che sta portando un freddo vento di burrasca (con picchi di sessanta chilometri orari) in Sardegna e nel resto della penisola. Dopo un calo notturno le temperature torneranno nuovamente a salire anche nell’isola riportandosi sopra la media. Nelle prossime ore sono previste piogge ma l’ondata dovrebbe passare rapidamente per spostarsi verso la Grecia. Per altri dieci giorni l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe riportare il sole.

Molti gli interventi dei Vigili del fuoco che ieri a Serdiana hanno messo in sicurezza l’area del campo sportivo dopo la caduta di un albero sradicato dalle violente raffiche di vento. A Villasimius è stata messa in sicurezza la tettoia di una struttura privata mentre i vigili sono dovuti intervenire anche sulla statale 195 per la caduta di altri alberi. Altri interventi nel Sassarese, e a La Maddalena per grondaie pericolanti, caduta pali e insegne luminose. A Olbia, è crollato un pezzo di cornicione danneggiando tre auto. Anche a Sassari calcinacci caduti da un palazzo hanno colpito una macchina in sosta ed è precipitato un albero.

Le mareggiate hanno provocato disagi e ritardi alla navigazione dei traghetti.

