Via Jenner, la strada che porta ai maggiori ospedali di Cagliari, è diventata una discarica a cielo aperto. Lo denuncia l’ambientalista cagliaritano Valerio Piga, referente dei Difensori della natura Cagliari.

“Da mesi e mesi denuncio questa discarica che oramai sta crescendo sempre di più – scrive Piga -. Vergognoso che il Comune non sia ancora intervenuto per ripulire una zona sensibile in prossimità di ospedali”.

