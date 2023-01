In mattinata, il terzino sinistro Paulo Azzi ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart. Una giornata di vigilia in attesa di sbarcare a Cagliari nella giornata di domani, mercoledì 11 gennaio.

L’ex giocatore del Modena arriva in Sardegna per firmare un contratto di due anni e mezzo, fino al giugno 2025. Alla società emiliana verrà versato un milione di euro per l’intero cartellino.

Azzi sarà subito a disposizione del tecnico Ranieri e schierabile in occasione della sfida tra il Cagliari e il Como di sabato pomeriggio.

