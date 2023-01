L’ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu ha patteggiato una condanna a sei mesi convertiti in multa, in relazione alla indagine sul tifo organizzato cagliaritano. L’inchiesta, avviata lo scorso luglio dalla Digos di Cagliari, si è conclusa con cinque patteggiamenti a tre anni e due mesi. Tra le persone coinvolte c’è anche l’ex calciatore dei rossoblù che come detto ha riportato invece una condanna a sei mesi convertiti in multa.

Le indagini coordinate dal pm Danilo Tronci hanno fatto emergere l’esistenza di gruppo di 36 ultras che organizzava risse, spedizioni punitive, aggressioni ai tifosi rivali in strada o nelle strutture che li ospitavano. Cossu, coordinatore dell’area scouting del Cagliari, era accusato di concorso esterno nell’associazione.

