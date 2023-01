Saranno formalizzati nelle prossime ore la firma del contratto e l’annuncio dell’acquisto del nuovo esterno sinistro del Cagliari Paulo Azzi. Il calciatore, proveniente dal Modena, è sbarcato questo pomeriggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Si tratta del primo rinforzo ottenuto da Claudio Ranieri nel calciomercato invernale. Non è escluso che il mister lo convochi già per la gara con il Como di sabato: “Mi sono sempre allenato, mi sento pronto”, ha detto all’Ansa.

Questa non sarà la sola operazione di mercato: in rossoblù potrebbero arrivare il salernitano Gyomber per la difesa ed il monzese Valoti a centrocampo. Come aveva annunciato Ranieri in conferenza stampa, è invece ancora congelata la questione Nainggolan. Possibile la partenza di Nandez, ma solo in caso di un’offerta allettante per le casse del club rossoblù.

