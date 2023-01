600 mila euro per una nuova rotonda a Cagliari. Lo ha svelato il consigliere comunale di Cagliari e vicesindaco metropolitano Roberto Mura.

Sorgerà all’incrocio tra viale Ciusa, via Baccaredda, via dei Giudicati e via Romagna. La progettazione è in fase avanzata.

“È un intervento a cui teniamo particolarmente perché andrà a risolvere tanti problemi di traffico in uno degli incroci più attraversati della città” ha spiegato lo stesso Mura.

