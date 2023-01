L’ambasciatore del Bangladesh in Italia, Md. Shameem Ahsan e il console generale del Bangladesh per la Sardegna, Salvatore Floris, sono stati ricevuti questa mattina al Palazzo Civico di Cagliari dal sindaco Paolo Truzzu, per una visita di cortesia.

“Apprezzo l’apporto che la comunità bangladese da alla comunità cagliaritana con cui bene si è integrata”, ha rimarcato il primo cittadino nel corso del cordiale colloquio a cui ha preso parte anche il primo segretario d’ambasciata.

In Sardegna dalla serata di ieri per motivi istituzionali, nelle prossime ore il diplomatico incontrerà i suoi connazionali che vivono e lavorano a Cagliari, 1.000/1.200 persone. E visiterà la città, che ha già detto essere “molto bella”.

L’incontro si è concluso con uno scambio di doni e con un “arrivederci presto”.

