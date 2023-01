Una puntata da manuale a Masterchef Italia per Antonio “Bubu” Gargiulo, l’aspirante chef cresciuto in Sardegna. Il 19enne è stato in grado di arrivare tra i migliori in tutte e tre le prove delle due puntate del programma su Sky.

Nella prima prova, la Mystery Box, Bubu ha creato il piatto vincitore su alimenti scelti dal giudice Antonino Canavacciuolo, tra cui la scarola e la bufala. In questo modo ha potuto usufruire di un vantaggio per l’Invention Test: la possibilità di cucinare assieme ad un alleato. Ha scelto ancora una volta l’amico Nicola.

Anche nella seconda prova, Bubu è arrivato tra i primi. Nella prova in esterna, a Tropea, è riuscito a trovarsi nella squadra giusta – quella rossa – che ha vinto poi la sfida. Così è salito direttamente in balconata e si è qualificato per la prossima puntata.

