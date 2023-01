La compagnia Ita Airways potrà mettere subito in vendita i biglietti per le rotte in continuità territoriale Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate e ritorno.

Lo annuncia l’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. “È un passaggio fondamentale – commenta l’assessore – che con un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo consentirà a tutti in tempi brevissimi di poter prenotare i biglietti per i voli in continuità da e per lo scalo cagliaritano, in attesa che le rotte vengano aggiudicate definitivamente”.

“Come previsto dalla normativa europea di settore – aggiunge Moro -, ai passeggeri sarà garantita la riprotezione qualora l’assegnazione finale delle rotte dovesse mutare. A breve procederemo ad autorizzare la vendita dei biglietti anche per i voli da e per l’aeroporto di Olbia”.

