Ogni secondogenito sa che dovrà correre molto più veloce del primo arrivato per ritagliarsi un posto nel mondo. Lo sa bene il principe Harry, che sull’infelice condizione ci ha scritto il libro “Spare”, edito in Italia da Mondadori e già in vetta alle classifiche dei best seller.

Ma lo sa bene anche Ciccio Martini, secondogenito di casa Martini nella ficition Rai “Un medico in famiglia” interpretato da Michael Cadeddu. A proporre la corrispondenza tra i due è la pagina di Sapore di male, gruppo social noto per la sua pungente ironia sui più disparati temi di attualità.

Così come il principe Harry, bistrattato dai reali inglesi, anche Ciccio è stato costretto a castighi forzati e punizioni adolescenziali per le sue marachelle. Tutti se lo ricordano. “Racconta anche di quando ha incendiato la casa dei Martini perché giocava con i petardi vicino alle tende?”, commenta un utente. “Nel libro parla del traume di avere un nonno che ogni tre per due gridava ‘perché se mi inghezzo qua finisce tutt a scatafascio’”, segue un altro. E subito parte l’hashtag #teamCiccio.

