Una puntata di Masterchef da ricordare per Antonio “Bubu” Gargiulo, quella andata in onda ieri sera su Sky Uno. L’aspirante chef, cagliaritano d’adozione, ha conquistato i giudici del cooking show in tutte e tre le prove.

“Ho visto come hai lavorato. Pulito, sicuro. Nel tuo atteggiamento c’era un ‘voglio’. È questo lo spirito giusto”, ha commentato lo chef Canavacciuolo. “Buon piatto. Bravo, continua così”, ha detto il severissimo Locatelli.

Il riferimento è al suo piatto vincente, presentato nella prima manche, dove i giudici hanno deciso per gli allievi una serie di ingredienti che gli allievi hanno dovuto assemblare.

Nome del piatto? “Triglia, bufala e zuppetta di scarola”, ha risposto Gargiulo. E ora si va dritti alla prossima sfida.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it