Gli abitanti della Barbagia-Mandrolisai sono offline da ieri sera attorno alle 20. Niente internet né telefonate. Si pensa a un guasto generalizzato che riguarda l’intera area con gli utenti di vari gestori telefonici totalmente isolati.

In più casi, i danni si sono estesi alle sole reti Adsl e fibra, in altri invece riguardano la rete mobile, quindi sia quella che mette in funzione i dati che la linea telefonica.

Stop ai servizi a Desulo, Aritzo, Gadoni, Tiana, Teti, Sorgono e Atzara – tra gli altri – dove risultano inattivi gli uffici comunali, le poste e la banca.

Da quanto si apprende, il guasto sarebbe da imputare a dei lavori alla rete telefonica e internet, svolti nei giorni scorsi e di cui i residenti non erano stati avvisati, almeno ufficilamente.

