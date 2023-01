Non era facile. Anzi, non lo era per niente. Piazzare un varietà culturale il giovedì sera era un azzardo già in partenza. Se si aggiunge poi che se la giocava con la settima stagione dell’amatissima fiction “Che dio ci aiuti” e gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Genoa, l’impresa si fa ancora più ardua.

Eppure Geppi Cucciari ci ha provato e ieri sera ha iniziato con grinta il suo nuovo programma in prima serata “Splendida Cornice”, alle 21,25 su Rai 3. Il people show però conquista appena il 4,5% dello share (908mila spettatori).

Niente a che vedere con il 28,2% di share della fiction in onda su Rai Uno con le bravissime Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, né tantomeno con gli ottavi di finale di Coppa Italia che raggiunge il 14,1%. Al terzo posto l’intramontabile “Harry Potter e la pietra filosofale” su Italia Uno (7,6%), seguito da “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio su Rete Quattro (6,1%), e “Piazza Pulita” (4,7%), il programma di approfondimento e inchieste condotto da Corrado Formigli.

Bene ma non benissimo, quindi, per la nota conduttrice sarda. Ma qualche punto a suo favore c’è. A partire dal tono ironico con cui la nota conduttrice prende benevolemente in giro gli intellettuali nostrani, strizzando l’occhio a quella fetta di pubblico che non si riconosce in quell’harem, ma che comunque si vorrebbe avvicinare a quel mondo fatto di arte, musica, libri, cinema e tanto altro.

Tanti gli ospiti noti nel panorama tv italiano, e tante interessanti sorprese: dal duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu al pianista e compositore Nicola Piovani, Paolo Mereghetti, il giovane cantautore The Andre – molto apprezzato dal pubblico più giovane – e la compagnia Ludovica Rambelli Teatro. In collegamento poi anche il giornalista ucraino Oleksandr Tkachenko e Dori Ghezzi.

