Poche ore alla prima giornata di ritorno di Serie B che vedrà il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari. Il tecnico romano è determinato e pronto alla sfida col Como. In conferenza stampa ha confermato le buone sensazioni avute dagli allenamenti.

“I ragazzi mi hanno dato sensazioni positive. Abbiamo un gruppo volenteroso” ha commentato Ranieri. “Ora ci serve giocare per capire dove migliorare. L’importante è iniziare con il piede giusto, sarà una partita anche molto tattica. Dovremo essere cinici, mi basta anche l’1-0”.

Fondamentale l’apporto dei tifosi. Il sold out registrato in queste ore rallegra il tecnico. “Mi fa piacere, enormemente, che lo stadio sarà pieno. I tifosi ci devono spingere, specie nei momenti difficili. Non è che arriva Ranieri e cambia tutto radicalmente. Per centrare un’impresa serve l’aiuto dei tifosi”.

E sulla gara, avvisa di non sottovalutare il Como. “Sono già in clima partita. Bisogna stare molto attenti, il Como è una squadra molto quadrata e solida. Ha perso solo con la Reggina nelle ultime settimane. Si tratta della seconda squadra per occasioni da gol e fanno tanti contropiede. Ci sarà da essere concentrati fino alla fine”.

