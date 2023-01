È rimasta incinta per la terza volta, ma aveva paura di comunicare la bella notizia al suo datore di lavoro. Invece l’azienda le ha fatto un ulteriore regalo trasformando il suo contratto precario in uno a tempo indeterminato.

È la storia, a lieto fine, di Lorena Piras, 31enne di Macomer. Lavora da tempo come segretaria alla Sardafuoco una piccola impresa di manutenzione e vendita di impianti a legna e pellet. La svolta è arrivata il 22 dicembre quando era andata da poco in maternità.

“È stato un bel regalo in vista del Natale e dell’anno nuovo che stava arrivando” ha commentato la ragazza all’ANSA. “Quasi non potevo crederci, essendomi fatta mille problemi per annunciare la mia gravidanza al titolare dell’azienda. Quando gli ho parlato della mia gravidanza ha avuto una reazione di gioia e ho capito che il timore che avevo era solo un film che mi ero fatta io“.

